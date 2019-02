Wer holt sich den Pokal in Mannheim?

1 2017 gewann Stuttgart den Pokal – gelingt das in diesem Jahr wieder? Foto: Baumann

Es ist der Festtag des deutschen Volleyballs: Das Pokalfinale in Mannheim. Mit dabei: die Frauen von Allianz MTV Stuttgart im Endspiel gegen Schwerin. Ob Bilder, Videos oder Hintergründe: alle Informationen rund um das Finale finden Sie in unserem Liveblog.

Mannheim - An diesem Sonntag werden in der SAP-Arena in Mannheim die deutschen Pokalsieger im Volleyball gekürt. Die Frauen von Allianz MTV Stuttgart träumen vom vierten Pokalsieg nach 2011, 2015 und 2017. Um 16.15 Uhr (Sport-1) geht es für den noch ungeschlagenen Bundesliga-Tabellenführer gegen den großen Rivalen SSC Palmberg Schwerin. Immer dabei war bei den Stuttgarter Pokalsiegen übrigens Kim Renkema. Nach ihrem Rücktritt als Spielerin aus gesundheitlichen Gründen blieb sie dem Verein treu, heute ist die Stuttgarter Sportdirektorin. Im Pokalfinale der Männer stehen sich zuvor ab 13.30 Uhr SVG Lüneburg und der VfB Friedrichshafen gegenüber.

Gelingt Stuttgart die Revanche?

Friedrichshafen ist der Favorit bei den Männern

Wir begleiten den Festtag des deutschen Volleyballs den ganzen Tag über in unserem Liveblog mit ständig aktualisierten Neuigkeiten, Videos, Bildern und allem anderen rund um das Event in Mannheim.