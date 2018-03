VfB Stuttgart beim 1. FC Köln Liveticker: Mario Gomez trifft doppelt, Beck erhöht – 3:1

Von red 04. März 2018 - 16:46 Uhr

Der VfB spielt am Sonntag beim 1. FC Köln Foto: Pressefoto Baumann

Der VfB Stuttgart kann am 25. Spieltag der Bundesliga einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt machen. Wir berichten den ganzen Tag rund um die Partie in einem Liveticker.

Stuttgart/Köln - Der VfB Stuttgart tritt am 25. Spieltag der Bundesliga auswärts beim 1. FC Köln an. Die Rheinländer sind Tabellenletzter, der VfB hat Rang zwölf inne. Aufgrund der bereits am Samstag absolvierten Spiele ist die Konstellation für den VfB günstig, es winkt sogar ein einstelliger Tabellenplatz.

• Köln setzt auf Offensive

• Knapp 5000 VfB-Fans sind dabei

• Korkut verändert Startelf nicht

Wir berichten mit einem Liveblog rund um das Spiel. Wie läuft die Anreise der Fans? Was passiert in Köln rund um das Stadion? Was sagen die Akteure nach der Partie? Alle Eindrücke gibt es hier kompakt aufbereitet.