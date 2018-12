Liveblog zum Anschlag in Straßburg Verdächtiger in Singen wegen Diebstahls verurteilt

Von red/dpa/AFP 12. Dezember 2018 - 07:20 Uhr

Nach dem Anschlag auf den Straßburger Weihnachtsmarkt fahndet die Polizei nach dem flüchtigen Täter. Wir berichten in einem Liveblog über die aktuellen Entwicklungen.





Straßburg - Nach der Attacke auf dem Straßburger Weihnachtsmarkt mit mindestens drei Toten haben die Behörden fieberhaft nach dem flüchtigen Täter gesucht. An der Fahndung sind 350 Sicherheitskräfte beteiligt, wie Innenminister Christophe Castaner in der Nacht auf Mittwoch in Straßburg sagte. Außerdem rief die Regierung die höchste Terrorwarnstufe aus.

An der Suche nach dem 29-Jährigen waren nach Castaners Angaben unter anderem 100 Mitarbeiter der Kriminalpolizei, Spezialeinheiten und Soldaten beteiligt. Unterstützt wurde die Fahndung durch zwei Hubschrauber. Außerdem wurden weitere Kräfte nach Straßburg geschickt.

Die Bundespolizei in Baden-Württemberg kontrollierte den Grenzverkehr und riet wegen der laufenden Fahndung nach dem Täter von einem Grenzübertritt ab.

In unserem Liveblog berichten wir über die aktuellen Entwicklungen.