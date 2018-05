Liveblog rund um die Weltmeisterschaft 2018 Joachim Löw will wieder den Titel holen

Von red 15. Mai 2018 - 13:30 Uhr

DFB-Trainer Löw will die Titelverteidigung. Foto: Bongarts

Die deutsche Nationalmannschaft gilt als einer der Top-Favoriten auf den Titel bei der Weltmeisterschaft 2018 in Russland. Wir berichten in unserem Liveblog alles Wissenswerte rund um die Nominierungs-Pressekonferenz, das Trainingslager in Südtirol und das Turnier in Russland.

Stuttgart - Die deutsche Nationalmannschaft geht als Titelverteidiger in das Turnier 2018 in Russland, das am 14. Juni beginnt. Im Vorfeld findet noch ein längeres Trainingslager statt, für das Trainer Joachim Löw einen 26-köpfigen vorläufigen Kader nominiert.

• Joachim Löw nominiert vorläufigen Kader mit 26 Spielern

• Deutsche Vorbereitung aufs Turnier in Südtirol

• Mario wohl Gomez in Russland dabei

Am 4. Juli muss Löw dann seinen endgültigen Kader aus lediglich 23 Spielern bei der FIFA melden. Danach kann man nur noch nachnominieren, wenn es eine schwere Verletzung gibt.

Wir begleiten die Vorbereitungsphase und das Turnier mit einem Liveblog, der über mehrere Woche täglich aktualisiert wird und über alle relevanten Entwicklungen berichtet.