Livebilder von den Straßen: Darum gibt’s vom Engelbergtunnel noch immer kein Live-Bilder

Staut es sich am Engelbergtunnel? Live-Bilder liefern für die Fahrer keine Infos, denn diese sind gesperrt. Die Kritische Infrastruktur und der Ukraine-Krieg sind die Gründe.
Vor der Abfahrt noch schnell einen Blick ins Internet geworfen. Zeigt das Live-Bild auf der geplanten Route einen Stau? Nein? Nicht mal am Engelbergtunnel? Gut, dann kann es ja losgehen. Doch dieses Prozedere ist seit einiger Zeit nicht mehr möglich. Die Verkehrskameras, die im Livebild das Geschehen auf den Straßen zeigen, sind für die Öffentlichkeit weiterhin nicht abrufbar. Das bestätigt Petra Hentschel, Pressesprecherin der Autobahn GmbH Niederlassung Südwest, auf Nachfrage.