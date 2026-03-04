107 Meter über Fellbach liegen sie im Kies: Falkenweibchen Alizée hat bereits zwei Eier gelegt. Die Community jubelt – und blickt gebannt auf die Live-Bilder vom Schwabenlandtower.
Hoch über den Dächern von Fellbach (Rems-Murr-Kreis), zwischen Beton, Bauzaun und Fernsicht, beginnt gerade eine neue Falkengeschichte. Wanderfalkenweibchen Alizée hat inzwischen zwei Eier gelegt. Das zweite kam wenige Tage nach dem ersten dazu – ein weiterer kleiner brauner Punkt im Kiesbett des Nistkastens auf dem Schwabenlandtower, 107 Meter über dem Alltag.