Live- und Nachwuchsfußball: DFB startet eigenen Pay-TV-Sender

Der DFB startet einen eigenen TV-Sender mit Live-Spielen und exklusiven Einblicken – aber ohne die Top-Wettbewerbe. Was Fußballfans erwartet und was das Angebot kostet.
Der Deutsche Fußball-Bund startet einen eigenen TV-Sender. DFB.TV startet bereits am 22. Mai, ist allerdings nicht gratis, sondern läuft als Bezahl-Angebot. „Das Ziel von DFB.TV ist, Themen aus dem DFB-Kosmos zu bündeln, die derzeit nicht im medialen Hauptinteresse sind oder verstreut gezeigt werden“, sagte DFB-Generalsekretär Holger Blask.