Live-Übertragung, Serien, Dokumentation: 80 Jahre Auschwitz-Befreiung: Programmangebote zum Holocaust-Gedenktag

1 "Die Ermittlung" (v.l.): Richter (Rainer Bock), Verteidiger (Bernhard Schütz) und Zeuge 19 (Peter Lohmeyer) im Gerichtssaal. Foto: Film Mischwaren GmbH/Hans-Joachim Pfeiffer

Anlässlich des 80. Jahrestags der Auschwitz-Befreiung gibt es ein umfangreiches Programmangebot aus Filmen, Serien und Dokumentationen sowie eine Live-Übertragung am heutigen Montag.











Am 27. Januar 2025 jährt sich die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau zum 80. Mal. Die öffentlich-rechtlichen Sender haben aus diesem Anlass ein umfassendes Programm rund um den Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus (seit 1996) und den Internationalen Gedenktag an die Opfer des Holocaust (seit 2005) zusammengestellt.