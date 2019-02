9 Schon vor einer Woche haben in Ludwigsburg Schüler gegen Klimawandel protestiert. Foto: factum/Granville

Die Proteste gegen Fahrverbote erreichen auch Ludwigsburg: Der frühere Mann-und-Hummel-Chef Dieter Seipler mobilisiert Dieselfreunde. Am Vormittag protestieren Schüler – alle Infos in unserem Live-Ticker.

Ludwigsburg - Junge Menschen für Klimawandel, ältere Honoratioren gegen Fahrverbote: Der Freitag in Ludwigsburg wird spannend. Für 11 Uhr haben sich Schüler mit der Aktion „Fridays for Future“ angekündigt, um 16 Uhr will das Bündnis „Pro Diesel“ in Ludwigsburg gegen Fahrverbote demonstrieren, aber auch gegen die aus Sicht der Organisatoren „falsche“ Messstelle an der Friedrichstraße.

Die Schüler schwänzen für ihre Demonstration sogar die Schule, die Dieselfreunde mobilisieren auch im Umfeld von Wirtschaft und Automobilunternehmen. Beide Seiten wollen regelmäßig demonstrieren in den nächsten Wochen. Mit unserem Live-Ticker verpassen Sie nichts.