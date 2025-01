Donald Trump wird am Montag in Washington erneut ins Amt des US-Präsidenten eingeführt. Viele Sender haben für die Zeremonie das Programm geändert. Das sind die Sondersendungen.

Für Donald Trump (78) beginnt am kommenden Montag (20. Januar) mit der Inauguration im Kapitol in Washington die zweite Amtszeit als US-Präsident. Das politische Ereignis dominiert auch das Fernsehprogramm hierzulande. Das sind die Details:

Live-Talk: Sonntag ab 21:45 Uhr im Ersten

Los geht es bereits am Sonntagabend (19.01.). Im Anschluss an den "Tatort: Verblendung" (20:15 Uhr) aus Stuttgart zeigt das Erste ab 21:45 Uhr den Live-Polittalk zum Thema "Trump zurück im Weißen Haus - was jetzt, Frau Baerbock?" Neben der Außenministerin begrüßt Gastgeberin Caren Miosga (55) auch Wolfgang Ischinger (78, Deutscher Botschafter a.D. in Washington) und Kenneth Weinstein (63, Außenpolitischer Berater von Donald Trump).

Live-Übertragung: Montag ab 17:15 Uhr im ZDF

Am Montag (20.01.) zeigt das ZDF von 17:15 Uhr bis 19 Uhr ein "spezial" zum Thema "Donald Trump zurück an der Macht - Amtseinführung in Washington". Antje Pieper und der ZDF-Studioleiter in Washington, Elmar Theveßen, werden die Geschehnisse moderieren. In der Live-Übertragung wird nach dem Amtseid auch Trumps Antrittsrede zu sehen sein.

Unter demselben Titel zeigt das ZDF um 0 Uhr dann noch eine filmische Zusammenfassung des Tages.

Live-Übertragung: Montag ab 17:30 Uhr bei RTL/ntv

Wenig später steigen am Montag RTL und ntv um 17:30 Uhr gemeinsam in die Berichterstattung ein. Die Live-Übertragung "Trump is back - Machtwechsel im Weißen Haus" wird von Gesa Eberl und Christopher Wittich moderiert. Experten und Reporter vor Ort geben ihre Einschätzungen ab.

Live-Brennpunkt, Doku und Live-Talk: Montag ab 20:15 Uhr im Ersten

Zurück zum Ersten, auch hier dominiert Donald Trump den Montag. Auf eine Live-Übertragung der Amtseinführung verzichtet der Sender zwar, dafür steht das Abendprogramm ganz in diesem Zeichen. Nach der "Tagesschau" geht es um 20:15 Uhr mit dem "Brennpunkt: Präsident Trump - Zurück im Amt" los. Ellen Ehni moderiert die Sondersendung zum "gewaltigen politischen Comeback, das Amerika und die Welt verändern wird".

Im Anschluss an den "Brennpunkt" zeigt das Erste ab 20:30 Uhr die Dokumentation "Donald Trump - Schicksalsjahre eines Präsidenten". Die dreiteilige Serie über den "Spross eines Immobilienmoguls", "Reality-Star" und "polarisierenden Weltpolitiker" ist bereits jetzt in der ARD Mediathek zu sehen.

Ab 21:30 Uhr zeigt das Erste dann noch den Live-Polittalk "Hart aber fair " zum Thema "Comeback für Trump: Was kommt da auf Deutschland zu?" Zu Gast bei Moderator Louis Klamroth (35) sind Karl Lauterbach (61, SPD, Bundesgesundheitsminister, hat in Harvard promoviert), Thomas Hayo (geb. 1969, Creative Director, lebt in New York, deutscher und amerikanischer Staatsbürger), Juli Zeh (50, Schriftstellerin und Juristin), Markus Feldenkirchen (49, Autor "Der Spiegel" und Podcaster), Sarna Röser (37, Unternehmerin, Zementrohr- und Betonwerke Karl Röser & Sohn GmbH) und Rüdiger Lucassen (73, AfD, verteidigungspolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion).