1 Mit "Happy Birthday, Thomas Gottschalk!" in den 70. Geburtstag reinfeiern Foto: ZDF / Tobias Schult

Entertainer Thomas Gottschalk feiert Sonntagnacht in seinen Geburtstag rein. Um die TV-Überraschungsparty wird ein großes Geheimnis gemacht.

Kult-Entertainer Thomas Gottschalk feiert am morgigen Montag seinen 70. Geburtstag. Und wer mit ihm zusammen reinfeiern möchte, hat am heutigen Sonntag die Gelegenheit dazu, denn "gute Freunde und prominente Wegbegleiter des Jubilars" lassen ihn in einer Live-Show in Berlin hochleben. "Happy Birthday, Thomas Gottschalk!" wird ab 22:15 Uhr im ZDF ausgestrahlt.

"Herbstbunt: Wer nur alt wird, aber nicht klüger, ist schön blöd" (2019) - den zweiten Teil seiner Biografie hier bestellen

Um die Details der "Überraschungsparty mit vielen tollen Gästen" wird indes ein großes Geheimnis gemacht. Nicht einen einzigen Namen will der Sender vorab nennen. "Wer kommt und was passiert - das wird auch für Gottschalk selbst eine Überraschung sein. Insofern können wir leider vorab nicht mehr verraten", bittet der Sender auf Nachfrage von spot on news sozusagen um Verständnis für die Geheimniskrämerei.

"Deutschlands bekanntester Showmaster"

Feststeht also nur, dass die Gäste im Studio gemeinsam "auf das bewegte Leben von Deutschlands bekanntestem Showmaster zurückblicken" werden. Und da gibt es sicherlich einiges zu erzählen, denn Gottschalk hat sich in unterschiedlichsten Medien ausprobiert und ist weltweit herumgekommen.

Wer dennoch ob der Gästeliste schon mal ein bisschen rätseln möchte, den inspiriert vielleicht die "Gottschalk-Facetten"-Zusammenfassung des Senders: "Thomas Gottschalk ist ein großer Entertainer, Radiomacher und Schauspieler, er ist Familienmensch, leidenschaftlicher Kultur- und Musikliebhaber, ein Fashion Victim, ein unterhaltsamer Gastgeber und ein Gentleman sowieso - er ist 'unser Thommy'". Wer könnte zu diesen Themen wohl eingeladen worden sein?

Eine Live-Show in Corona-Zeiten

Eine Live-Show mit vielen Gästen ist in Corona-Zeiten eine organisatorische Herausforderung. Doch der Sender versichert kurz und knapp: "Die Sendung wird unter Sicherheitsvorkehrungen produziert, die den dann aktuellen Empfehlungen zum Umgang mit Corona und einer Risikominimierung entsprechen."