Am 25. März geht der Live-Podcast unserer MeinVfB-Redaktion in Runde drei. Zu Gast in der Alten Schule in Stuttgart-Gablenberg ist der VfB-Torhüter Fabian Bredlow. Seid dabei!

Länderspielpause? Nicht für unsere MeinVfB-Redaktion. Ganz im Gegenteil: Wenn zahlreiche Spieler des VfB Stuttgart in den nächsten Tagen mit ihren Nationalteams unterwegs sind, laden wir zur dritten Ausgabe des PubCannstatt. Und zwar erneut mit einem prominenten Gast.

Bei der dritten Ausgabe unseres Live-Podcasts am 25. März (19 Uhr) ist der VfB-Torhüter Fabian Bredlow zu Gast – und stellt sich in der Alten Schule, dem Kult-Pub in Stuttgart-Gablenberg, den Fragen unserer VfB-Reporter.

Nach den ersten Ausgaben mit Fabian Wohlgemuth (VfB-Sportvorstand), Christian Gentner (Sportdirektor) und Alexander Wehrle (Vorstandschef der VfB AG) ist unser Format also erneut hochkarätig besetzt. Und zu besprechen gibt es wie immer einiges.

Das Beste für alle VfB-Fans: Ihr könnt am 25. März live dabei sein und euch selbst am Talk beteiligen. Der Eintritt ist frei. Allerdings gilt wie immer: Die Größe der Alten Schule bestimmt am Ende die Teilnehmerzahl. Wir freuen uns auf euch!