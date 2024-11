Eine Stadt, ein Ticket, viele Bars und zahlreiche Bands. Und das ganze an einem Abend. Das muss die Live-Nacht sein. Seit 16 Jahren findet sie zweimal jährlich in Ludwigsburg statt. Dabei treten Bands und Sänger und Sängerinnen ganz verschiedener Genres auf. Am Samstag, 9. November findet die 31. Auflage des Events statt.

Ab 21 Uhr können Musikbegeisterte nicht nur ein, sondern zehn Konzerte sehen. Jedes in einer anderen Location in der Ludwigsburger Innenstadt. Neben Klassikern, die schon Auftritte bei vergangenen Live-Nacht Events hatten, sind in diesem Jahr auch neue Acts dabei. Ein buntes Programm, wie der Veranstalter die little Pinguin Management IDE GmbH verspricht.

Pop, Rock, Soul und Reggae

So etwa die elfköpfige Partyband Friendly Elf. Sie genießt bereits Kultstatus und war auch schon bei der vergangenen Live-Nacht im Frühjahr dabei. Am Samstag spielt sie ab 21 Uhr im Ratskeller.

Premiere bei der Live-Nacht feiert hingegen Domenico Sassanelli. Ähnlich klangvoll wie sein Name ist auch seine Musik: Er spielt italienische und spanische, aber auch deutsche und englische Klassiker im Ennui.

Ebenfalls neu dabei sind Noisepollution Rockrevue. Das sind drei junge Menschen, die alte Musik spielen. The Beatles, Neil Young, Billy Joel und Led Zeppelin und auch eigene Songs stehen auf dem Programm. Sie spielen am Samstag im Permesso. Auch dabei ist der Alleinunterhalter und Musikurgestein Paulo. Auf seiner Gitarre spielt der Portugiese die beliebtesten Rock- und Pop-Songs der vergangenen Jahrzehnte im Baron.

Ausgelassene Stimmung bei der Live-Nacht im Frühjahr 2023 in Ludwigsburg Foto: Simon Granville/Simon Granville

Bei Dragon Fire kann man eine innovative und energiegeladene Bühnenshow erwarten. Die Party-Coverband spielt Hits von Bon Jovi, Queen aber auch von den Ärzten. Der Auftritt ist im BonèMa. Eine Mischung aus Reggae, Dancehall und Pop geben Anthony Locks und Franca zum besten. Sie spielen im Zeitlos. Wie Carlos Santana soll William auf der Gitarre spielen. Dazu singt er sich quer durch bekannte Popklassiker in der Chaplin’s Bar. Jazz, Latin und Soul gibt es schließlich von Red Lounge im Kunstverein Ludwigsburg MIK. Ausgestattet mit Saxophon spielen sie bis 2 Uhr in der Nacht.

Wie im Frühjahr kostet ein Ticket im Vorverkauf 12 Euro. Zu kaufen gibt es sie in allen Lokalen und als E-Ticket auf der Homepage der Veranstalter. An der Abendkasse kostet ein Ticket 15 Euro. Mit diesem können dann aber alle zehn Bands in den zehn verschiedenen Locations gesehen werden.