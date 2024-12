Live-Musik im Backnanger Universum: Kurz & BANDig im Kino

1 Konzert im Kino Foto: Universum Backnang

Mit einem Mix aus Kurzfilmen und Live-Musik will das Backnanger Kino Universum die längste Nacht des Jahres erhellen. „Kurz & BANDig“ steht am 18. Dezember auf dem Programm.











Wenn der kürzeste Tag des Jahres naht, wird im Kino Universum in Backnang die dunkelste Zeit mittlerweile schon fast traditionelle mit dem Event „Kurz & BANDig“ erhellt. Am Mittwoch, 18. Dezember, erwartet die Gäste von 20.08 Uhr an ein abwechslungsreiches Programm, das ausgesuchte Kurzfilme mit Live-Musik regionaler Bands kombiniert.