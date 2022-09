1 Polizisten versammelten sich vergangene Woche vor der Prozession des Sarges von Königin Elizabeth II. vom Buckingham Palace zur Westminster Hall. Nun tritt sie ihre letzte Reise an. Foto: dpa/Victoria Jones

London rüstet sich für das Begräbnis von Queen Elizabeth II.. Hier können sie die Trauerfeier des Jahrhunderts im Fernsehen und im Stream sehen.















Die Beerdigung von Queen Elizabeth II. in London findet am Montag, 19. September 2022, statt. Die Trauerfeier ist für 11 Uhr Ortszeit anberaumt, also 12 Uhr deutscher Zeit. Zuvor wird in einer feierlichen Prozession der Sarg der Queen vom britischen Parlament nach Westminster Abbey getragen.

Im Anschluss an die Trauerfeier wird der Sarg der Queen nach Schloss Windsor überführt. Dort wird sie im Familienkreis in der St. George’s Kapelle beigesetzt.

Damit Queen Elizabeth II. neben ihrem 2021 verstorbenen Gatten Prinz Philip in der Familiengruft der King George IV. Memorial Chapel bestattet werden kann, wird der umgebettet.

Welche Sender berichten?

Das ZDF berichtet direkt im Anschluss an das ZDF-Morgenmagazin live aus London. Auch auf ZDF.de und in der Mediathek wird die Trauerfeier live gestreamt.

Der Sender RTL begleitet die Trauerfeier bereits ab 9 Uhr mit einem mehr als achtstündigen Live-Special und anschließenden Nachberichten.

Sat1 wird bereits ab 5.30 Uhr im Frühstücksfernsehen diverse Liveschalten nach London anbieten und ab 11 Uhr „Goodbye, Queen Elizabeth – Die Welt nimmt Abschied“ bis 18 Uhr übertragen.

Auch die ARD wird ab 9 Uhr in einer Sondersendung live aus London berichten und in der Mediathek streamen.