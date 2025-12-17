Als frischgebackener Kleinkunstpreisträger kommt der lustige Musikwissenschaftler an diesem Freitagabend mit vielen Hits und deren Geschichten in die Auerbachhalle nach Urbach.

Wenn das mal kein ideales Timing ist: Wieder einmal haben die Programmmacher bei KabCom in Urbach einen guten Riecher gehabt. Es geht um Pop – genauer: um Dr. Pop. Denn dem wurde in der vergangenen Woche im Mainzer Unterhaus der Deutsche Kleinkunstpreis in der Sparte „Kleinkunst“ verliehen. Und nun ist der Doktor aus der populärwissenschaftlichen Fakultät in Urbach zu Gast.

In der Auerbachhalle präsentiert er an diesem Freitag, 19. Dezember, um 20 Uhr sein Programm „Hitverdächtig (der Jahresrückblick)“. Dr. Pop heißt mit bürgerlichem Namen Markus Henrik; der gebürtige Essener ist 43 Jahre alt und hat Medienwissenschaften und Popmusik studiert.

Tür an Tür mit Angela Merkel

Und zwar besuchte er dafür Hochschulen in den vier großen Popmusik-Metropolen dieser Welt: Manchester, Liverpool, Paderborn und Detmold. Anschließend promovierte er zum Thema Orientalismus in der Popmusik an der Humboldt-Universität zu Berlin.

Henrik stand dabei sechs Jahre unter Polizeischutz. Er dachte zunächst wegen der Sprengkraft seiner Thesen, aber es lag daran, dass die Privatwohnung von Angela Merkel Tür an der Tür zu seinem Musikinstitut war.

Dr. Pop ist als Radiocomedian regelmäßig bei Radioeins im Radio Berlin Brandenburg zu hören. Seine wöchentliche Kolumne „Dr. Pops Tonstudio“ wurde von der Jury des Grimme-Instituts für den Deutschen Radiopreis als „Beste Comedy“ nominiert. Sein Buch „Dr. Pops musikalische Sprechstunde“ wurde im Heyne-Verlag publiziert. In Südkorea ist das Buch in einer koreanischen Übersetzung erschienen.

So lustig wie er kann keiner in Deutschland über Popmusik sprechen. Er produziert Videos, war schon in etlichen TV-Shows zu sehen und ist nun mal wieder auf Tournee. In seinem Solo-Live-Programm „Hitverdächtig“, das nun auch auf der Urbacher Bühne zu sehen ist, entschlüsselt der Pop-Experte, mit welcher Musik man eine Party, eine Beziehung und auch ein Leben retten kann.

Dabei beantwortet er, wie’s in der Arztpraxis so üblich ist, viele Fragen: Welche Musik macht schlau und welche geistig taub? Warum beißen sich Termiten doppelt so schnell durchs Holz, wenn sie Heavy Metal hören? Und wieso sitzen heutzutage an einem Hit zehn Leute am Laptop und nicht mehr einer an der Gitarre?

Zu jeder Lebenssituation den passenden Hit

Er feuert in seiner Show zig Samples vertrauter und neuer Hits der Musikgeschichte ab – aus dem Hip-Hop, Rock, Pop, Soul, Schlager über die Klassik bis hin zum Jazz. Dr. Pop macht hörbar: Zu jeder Lebenssituation gibt es den richtigen Hit.

Karten im Vorverkauf zu 29,60 Euro gibt es im Servicebüro des Urbacher Rathauses, Schießgasse 10, Telefon 0 71 81 / 80 07 99, sowie zu 30 Euro an der Abendkasse.