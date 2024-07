Live im Free-TV: Das EM-Finale zwischen Spanien und England

1 Das Berliner Olympiastadion ist der Austragungsort für das Finale der EM 2024. Foto: Alex Pantling - UEFA via Getty Images

Spanien gegen England heißt also das Gipfeltreffen der europäischen Nationalmannschaften. Wo das Finale der Europameisterschaft in Deutschland live zu sehen ist.











Am Sonntagabend (14. Juli, 21 Uhr) spielen die Nationalmannschaften Spaniens und Englands in Berlin den Titel der europäischen Fußballkrone aus. Für England ist es nach 2021 das zweite Europameisterschaftsfinale in Folge, Spanien steht zum ersten Mal seit 2012 wieder in in einem EM-Endspiel. Wer das große Finale der EM 2024 in Deutschland live sehen will, kann auf diesen Kanälen einschalten.