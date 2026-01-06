Live-Feeling als sitze man im Stadion: Apple bringt Los-Angeles-Lakers-Spiele in Virtual Reality

Basketball-Fans aufgepasst: Ab dem 9. Januar überträgt Apple ausgewählte Spiele der Los Angeles Lakers in einem völlig neuen Format auf der Vision Pro. Mit sieben Kamerawinkeln und 3D-Grafiken sollen Zuschauer das Gefühl haben, direkt am Spielfeldrand zu sitzen.
