Live-Blog zum CSD in Stuttgart: Letzte Vorbereitungen zur größten Pride-Demo in der Geschichte Stuttgarts

Letzte Vorbereitungen zur größten Pride-Demo in der Geschichte Stuttgarts

Live-Blog zum CSD in Stuttgart

1 CSD-Parade als Zeichen für Vielfalt und Toleranz. Foto: IMAGO/Müller-Stauffenberg/IMAGO/Müller-Stauffenberg

Stuttgart erstrahlt an diesem Samstag in den Farben des Regenbogens. Mit 150 Formationen erlebt die Stadt die größte CSD-Demo aller Zeiten. Wir berichten im Live-Blog, was im Kessel los ist.











Wer kann die vielen Regenbogenfahnen zählen, die am Samstag in der Stadt als Zeichen der Vielfalt wehen? Aber noch viel schwieriger ist es, die Zahl der Menschen zu schätzen, die am Straßenrand stehen. Partystimmung herrscht, aber bei der Demo zwischen Feuersee bis zur Planie, vorbei am Rotebühplatz, Tagblattturm und Marktplatz, geht es vor allem auch um Politik.