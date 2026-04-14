Am 20. April steigt die Weltpremiere von "Der Teufel trägt Prada 2" in New York City. Weltweit können Interessierte das Spektakel über einen Livestream verfolgen. Welche Outfits werden die Stars des Films dann wohl präsentieren?

Mit Spannung warten viele Fans auf "Der Teufel trägt Prada 2" und damit die Rückkehr der Figuren Miranda Priestly und Andy Sachs 20 Jahre nach dem Original. Bevor der Film mit den Hauptdarstellerinnen Meryl Streep (67) und Anne Hathaway (43) am 30. April in die deutschen Kinos kommt, steigt am Montag, 20. April, um 17:30 Uhr Ortszeit die offizielle Weltpremiere in New York. Und Interessierte haben die Möglichkeit, live dabei zu sein.

Denn wie "Deadline" berichtet, wird die Veranstaltung im Lincoln Center live auf Disney+ und Hulu weltweit gestreamt. Neben Streep und Hathaway werden auf dem roten Teppich auch Emily Blunt, Stanley Tucci, Kenneth Branagh, Simone Ashley und viele weitere Stars des Films erwartet.

Auf internationaler Promotiontour

In den vergangenen Wochen war das Team bereits fleißig auf Werbetour. Dabei lieferten Meryl Streep und Anne Hathaway etliche aufsehenerregende Mode-Highlights. Am 30. März reiste das Duo nach Mexiko-Stadt, wo die beiden im Anahuacalli-Museum ihren neuen Film feierten. Anschließend trafen sie Fans zu einer Fragerunde in Frida Kahlos Casa Azul. Am 8. April gaben die Stars im Four Seasons in Seoul, Südkorea, eine Pressekonferenz, um den Film zu bewerben.

Wenige Tage später zeigten sie in der chinesischen Metropole Shanghai in gegensätzlichen Outfits. Dazu erschien Hathaway in einem Kleid der chinesischen Designerin Susan Fang aus deren Herbst-2026-Ready-to-Wear-Kollektion. Das Besondere daran war der Stoff, der an Tüll erinnerte und je nach Lichteinfall zwischen zarten Pastelltönen in Blau und Rosa changierte. Meryl Streep trug ein tiefblaues Kleid aus der Herbst-2025-Kollektion von Saint Laurent mit hohem Kragen, weit geschnittenen Ärmeln und schräg eingesetzten Hüfttaschen.