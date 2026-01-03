Luke Littler ist 18, Gian van Veen 23 Jahre jung. Das WM-Endspiel von London zeigt die beiden besten Profis der neuen Generation. Die Rollen sind klar verteilt.
London - Zum Abschluss der ersten Darts-WM mit 128 Profis steht im Alexandra Palace von London ein echtes Highlight auf dem Programm. Titelverteidiger Luke Littler aus England trifft am Abend (21.00 Uhr/Sport1 und DAZN) auf den niederländischen Europameister Gian van Veen. Der Sieger erhält neben der riesigen Sid-Waddell-Trophy auch ein Rekordpreisgeld von einer Million Pfund (rund 1,15 Millionen Euro).