Little-Mix-Sängerin: Perrie Edwards verkündet erneute Schwangerschaft

Die britische Sängerin Perrie Edwards ist glückliche Mutter eine vierjährigen Sohnes. Vor und nach dessen Geburt erlitt sie jedoch jeweils eine Fehlgeburt. Nun überraschten sie und ihr Verlobter Alex Oxlade-Chamberlain ihre Fans mit der Nachricht, dass sie erneut schwanger ist.

Perrie Edwards (32) ist erneut schwanger. Die Sängerin der britischen Girlgroup Little Mix hat am Samstag verkündet, dass sie weiteren Nachwuchs mit ihrem Verlobten Alex Oxlade-Chamberlain (32, Beşiktaş Istanbul) erwartet. Die frohe Botschaft gab sie mit einem süßen Instagram-Clip bekannt.

Vielsagende Shirt-Aufschriften In Anspielung auf ihre neue Single trägt die Britin in dem Schwarz-Weiß-Video ein helles Shirt, auf dessen Rückseite die Aufschrift "If He Wanted To He Would" (zu deutsch: "Wenn er wollte, würde er es tun") gedruckt ist. Als sie sich umdreht, erscheint die Aufschrift auf der Vorderseite: "... and He Did" ("und er hat es getan"). Das hochgekrempelte Shirt offenbart zudem ihren nackten Babybauch. Dann erscheinen ihr Verlobter sowie der gemeinsame Sohn Axel (4), der den Bauch seiner Mama küsst und sie umarmt.

Sängerin erlitt bereits zwei Fehlgeburten

Die Familie lacht und strahlt in dem Video - doch in den vergangenen Jahren haben Perrie Edwards und Alex Oxlade-Chamberlain harte Schicksalsschläge erleiden müssen. Erst kürzlich hat die Sängerin darüber gesprochen, dass sie bereits zwei Fehlgeburten erlitten hat. Im Podcast "We Need To Talk" von Paul C. Brunsons blickte sie auf die schlimmen Verluste zurück. Sie schilderte, dass sie zu Beginn ihrer ersten Schwangerschaft eine Fehlgeburt erlitt. "Natürlich begann ich kurz darauf zu bluten, und ich ging ins Krankenhaus, um den Ultraschall machen zu lassen, und dort hieß es: 'Es gibt kein Baby.'"

Nach diesem traurigen Erlebnis sei dann auch ihre Schwangerschaft mit Söhnchen Axel überschattet worden, der am 21. August 2021 zur Welt kam. "Ich war etwas nervös und dachte: Oh Gott, ich will die zwölf Wochen endlich überstehen. Ich will das hinter mich bringen. Und als ich jeden Ultraschall überstanden hatte und die Schwangerschaft ein absolutes Vergnügen war, war es perfekt." Sie liebe es einfach, Babys auszutragen.

"Einfach schrecklich"

Rund ein Jahr nach der Geburt erfuhr sie während der Proben für die letzte Tour von Little Mix im Jahr 2022, dass sie erneut schwanger war. "Und dann gingen wir zu einem Ultraschall in der 20. Woche, aber wir waren in der 22. Woche, und das war einfach der schlimmste Tag meines Lebens. Einfach schrecklich", erzählte sie, wie sie von der zweiten Fehlgeburt erfuhr. "Und ich wusste einfach, dass bei dem Scan etwas nicht stimmte, und er ging immer wieder dasselbe durch... Ich habe noch nie eine außerkörperliche Erfahrung gemacht, bei der alles in Zeitlupe abläuft." Sie fügte hinzu: "Es ist komisch, denn als es das erste Mal passierte, dachte ich, weil es so früh war, dass ich dachte: Oh, das ist hart. Aber ich denke, wenn man in der 24. Woche ist und alles geplant hat, wie das Zimmer und all diese Dinge, ist es wirklich hart."

Bereits seit 2022 verlobt

Umso mehr dürfte sich das Paar nun freuen, dass die jetzige Schwangerschaft schon relativ weit fortgeschritten zu sein scheint. Perrie Edwards und Alex Oxlade-Chamberlain bestätigten Anfang 2017 ihre Beziehung. 2022 erfolgte die Verlobung. Die Sängerin wurde 2011 durch die britischen Ausgabe "The X Factor" bekannt.