Little-Mix-Sängerin: Perrie Edwards verkündet erneute Schwangerschaft

Die britische Sängerin Perrie Edwards ist glückliche Mutter eine vierjährigen Sohnes. Vor und nach dessen Geburt erlitt sie jedoch jeweils eine Fehlgeburt. Nun überraschten sie und ihr Verlobter Alex Oxlade-Chamberlain ihre Fans mit der Nachricht, dass sie erneut schwanger ist.
Perrie Edwards (32) ist erneut schwanger. Die Sängerin der britischen Girlgroup Little Mix hat am Samstag verkündet, dass sie weiteren Nachwuchs mit ihrem Verlobten Alex Oxlade-Chamberlain (32, Beşiktaş Istanbul) erwartet. Die frohe Botschaft gab sie mit einem süßen Instagram-Clip bekannt.