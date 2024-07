Literaturauszeichnung: Manon Hopf erhält Gerlinger Lyrikpreis

1 Vom Imaginären ins Körperhafte: Manon Hopf Foto: Zoé Hopf

Sprache als Medium der Verwandlung: Die Gedichte von Manon Hopf machen die Stofflichkeit antiker Mythen durchlässig für gegenwärtige Erfahrungen. Dafür wird sie in diesem Jahr mit dem Gerlinger Lyrikpreis geehrt.











Der Gerlinger Lyrikpreis geht in diesem Jahr an Manon Hopf aus Mannheim. Ihre Gedichte seien „der sehr alten Technik der Übertragung aus dem Imaginären ins Körperliche verpflichtet, Metamorphosen in moderner Diktion, überraschend neu, ebenso aufregend wie auf den ersten Blick rätselhaft“, begründet die Jury ihre Entscheidung.