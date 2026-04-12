Literatur: Welche Autoren bei BookTok besonders gut ankommen

Bei BookTok tauschen sich Menschen über ihre Lieblingsbücher aus. Autorinnen wie Caroline Wahl und Colleen Hoover sind vorne mit dabei. Wieso kommen ausgerechnet ihre Bücher gut in der Community an?
Berlin - Unter dem Hashtag "BookTok" wird auf TikTok alles rund um Bücher geteilt. Darunter Empfehlungen oder Besprechungen, aber auch Anleitungen für das perfekt organisierte Bücherregal. Einige Autorinnen und Autoren sind in Deutschland dabei besonders beliebt - darunter Caroline Wahl, Colleen Hoover und Rebecca Yarros, wie TikTok mitteilt. Wieso funktionieren ausgerechnet ihre Bücher auf der Plattform - und wie verändert BookTok die Art, wie viele Literatur wahrnehmen?