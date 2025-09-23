Literatur: Wegen Absage an Michel Friedman: Demonstration angemeldet

Erst wurde Publizist Michel Friedman eingeladen, in Klütz in Mecklenburg-Vorpommern zu lesen, dann wieder ausgeladen. Der Fall schlägt Wellen. Nun wurde eine Demonstration in dem Ort angemeldet.
Schwerin - Wegen der Ausladung des Publizisten Michel Friedman von einer Veranstaltung "Uwe Johnson" in Klütz in Mecklenburg-Vorpommern soll es eine Demonstration geben. Diese sei für den nächsten Montag in der Gemeinde Klütz geplant, wie der Landkreis Nordwestmecklenburg mitteilte. Ein Verein aus Berlin habe für Montagnachmittag eine Kundgebung angemeldet, sagte ein Sprecher des Landkreises.