Literatur: Hera Lind würde sich immer wieder für Kinder entscheiden

2 Schriftstellerin Hera Lind spricht über ihre Rolle als Mutter. (Archivbild) Foto: Henning Kaiser/dpa

Hera Lind hat sich in ihren Büchern immer wieder mit Frauen- und Geschlechterrollen auseinandergesetzt - und spricht jetzt über sich als Mutter.











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Augsburg - Schriftstellerin Hera Lind (68/"Das Superweib") würde sich nach eigenen Angaben immer wieder für Kinder entscheiden. "Loriot schrieb, dass ein Leben ohne Hund möglich, aber sinnlos sei, für mich gilt das für Kinder", sagte sie der "Augsburger Allgemeinen" (Freitag). "Das müssen nicht nur die eigenen sein, man kann sein Herz an jedes Kind verlieren."