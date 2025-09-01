Seit ihrem Nobelpreis greifen Millionen zu ihren Werken. Nun erscheint auch ihr radikaler Roman über Eifersucht auf Deutsch. Warum berührt Annie Ernaux mit ihrer Literatur so viele Menschen?
Paris - Sie schreibt über das, was viele lieber verschweigen - ohne Umschweife, literarische Schnörkel oder Schönrederei. Annie Ernaux ist von fast schmerzhafter Direktheit. Eine Kostprobe davon liefert ihr gerade auf Deutsch erschienener Roman "Die Besessenheit" (im Original: "L’Occupation") über Eifersucht. Nur rund 100 Seiten, dicht, roh, ja beinahe brutal - so wie das Gesamtwerk der französischen Literaturnobelpreisträgerin, die am Montag (1. September) 85 Jahre alt wird.