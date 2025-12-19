Fanfiction ist beliebt und mischt den Buchhandel auf. Ein Beispiel ist das Fantasy-Epos «Alchemised», das auf einer «Harry Potter»-Weiterdrehe beruht. Wie werden solche Geschichten zu Bestsellern?

Berlin - Es stand vier Wochen in Folge an der Spitze der "Spiegel"-Bestseller-Liste, zeitweise vor Autoren-Größen wie Ken Follett, und auch danach hielt es sich dort teils in den oberen Rängen. Das düstere Fantasy-Epos "Alchemised" von SenLinYu dürfte zu einem der beliebtesten Titel des Jahres 2025 auf Plattformen wie Tiktok gehören.

Das Besondere daran: Die Autoren-Karriere von SenLinYu startete schon lange vor ihrem ersten Roman. Denn "Alchemised" basiert ursprünglich auf einer populären Fanfiction der Schriftstellerin, die in einer düsteren "Harry Potter"-Welt angesiedelt ist. Für die Veröffentlichung des Buchs wurde die Geschichte wiederum umgeschrieben.

Fanfiction hat Sprung in Mainstream geschafft

Mit Fanfiction sind Geschichten gemeint, die Fans über bestehende Figuren oder Welten etwa aus Büchern, Musik oder Filmen schreiben. Der Erfolg von SenLinYu ist ein gutes Beispiel dafür, wie aus solchen Geschichten Bestseller werden.

Denn: Fanfiction ist längst im Mainstream angekommen. Auf Online-Plattformen wie "Archive of Our Own" oder "Wattpad" sind Millionen von Nutzerinnen und Nutzern aktiv. Dort sind frei zugänglich Geschichten über alle möglichen Figuren aus bekannten Werken wie eben den "Harry-Potter"-Romanen zu finden.

Fanfiction kann dabei auch den Weg in den kommerziellen Buchhandel finden. Ein prominentes Beispiel ist die Reihe "Shades of Grey". Die Sado-Maso-Trilogie der britischen Autorin E.L. James entstand in Anlehnung an die Vampir-Saga "Twilight". Und auch die "After"-Serie von Anna Todd war ursprünglich eine Fanfiction über Popstar Harry Styles, bevor sie überarbeitet wurde.

Beliebtheit von Fanfiction verändert den Buchmarkt

Aus Sicht von Anne Deckbar, Doktorandin an der Universität Siegen, wird Fanfiction immer populärer. Befeuert werde diese Entwicklung durch die sozialen Medien, etwa mit dem Hashtag Booktok auf Tiktok. "Ich denke, dass diese Popularität auch ein Stück weit den Markt verändert", sagt sie.

Autoren wie SenLinYu hätten eine andere Ausgangsposition, weil sie bereits eine große Öffentlichkeit erreicht hätten. "Die Verlage springen sozusagen auf die Popularität auf", erklärt die Forscherin, die derzeit an ihrer Dissertation zu Fanpraktiken arbeitet. Zu "Alchemised" findet man weltweit aktuell rund 51.000 Tiktok-Videos von Leserinnen und Lesern, die unter anderem den mehr als 1.200 Seiten starken Roman bewerten.

Wie bei SenLinYu alles begann

Wie hat alles bei SenLinYu angefangen? Vor einigen Jahren habe sie das Gefühl gehabt, sich in ihrer Rolle als Mutter von zwei kleinen Kindern zu verlieren, erzählt die Autorin der Deutschen Presse-Agentur. "Ich fühlte mich, als würde ich in dieser Rolle verschwinden und als wäre von mir als Person nicht mehr viel übrig, um überhaupt noch zu atmen oder irgendetwas anderes zu tun".

SenLinYu, in den USA aufgewachsen, verrät sowohl ihren richtigen Namen als auch ihr Alter nicht öffentlich. Sie identifiziert sich als non-binär, also weder nur dem weiblichen noch männlichen Geschlecht zugehörig, findet es aber okay, mit dem weiblichen Pronomen "sie" angesprochen zu werden.

Fangemeinde bei "Manacled" wurde immer größer

2018 verfasste sie auf der Internetseite "Archive of Our Own" dann häppchenweise Kapitel ihrer dystopischen Geschichte "Manacled". Diese ist von der Fantasy-Zauberer-Reihe "Harry Potter" von J. K. Rowling und Margaret Atwoods Roman "Der Report der Magd" inspiriert. Eine alternative, dunkle "Harry Potter"-Welt, in der Voldemort gesiegt hat.

Die Fangemeinde wuchs und wuchs. Nachdem "Manacled" große Popularität erlangt hatte und das Werk zudem illegal auf anderen Plattformen verkauft wurde, entschloss sich die Autorin, die Geschichte von "Archive of Our Own" zu entfernen. Stattdessen veröffentlichte sie Ende September eine neue, eigenständige Version: "Alchemised" (im Deutschen erschienen beim Forever Verlag).

Einige Motive aus "Manacled" hat SenLinYu übertragen, etwa Fragen rund um Moral und Krieg oder die Auseinandersetzung mit Gut und Böse. "Alchemised" enthält aber keine erkennbaren Bezüge zur "Harry Potter"-Welt mehr und funktioniert als eigenständiges Werk.

Davon handelt "Alchemised"

Das Buch erzählt von einer ehemaligen Widerstandskämpferin namens Helena Marino, die nach einem brutalen Krieg in Gefangenschaft gerät. Ein mächtiger Vertreter des neuen Regimes, der sogenannte High Reeve Kaine Ferron, soll mit alchemistischen Methoden ihre verlorenen Kriegserinnerungen an den Tag bringen. Dabei entwickelt sich eine komplizierte Liebesgeschichte.

Beim traditionellen Verlegen von Fanfiction, sagt Forscherin Deckbar, werde sehr darauf geachtet, dass es keine Copyright-Brüche gibt, die Geschichte weit genug von den ursprünglichen Figuren liegt, und keine allzu eindeutigen Parallelen auftauchen. Natürlich berge eine Buchveröffentlichung die Gefahr, dass Fans wegen der Kommerzialisierung abspringen. Denn Fanfiction folge dem Grundsatzgedanken, dass es für alle frei zugänglich sein solle und nicht kommerziell vertrieben werde.

Pläne für Verfilmung

SenLinYu sagt, sie habe ursprünglich nie vorgehabt, "Manacled" neu zu veröffentlichen oder es zu verkaufen. Doch als die Geschichte in den sozialen Medien viral ging, seien auch viele Menschen außerhalb von Fan-Foren neugierig geworden.

"Sie wollten sie nicht online lesen. Sie wollten sie nicht auf einer Website lesen. Sie wollten ein Buch, ein physisches Buch mit dieser Geschichte". Die Autorin hält den Hype immer noch für surreal. Und er könnte noch weitergehen: Es gibt inzwischen Pläne, die Geschichte auf die Leinwand zu bringen.