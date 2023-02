1 Wegen Listerien-Keimen müssen zwei Fertigsalate, die bei Aldi verkauft werden, zurückgerufen werden (Symbolbild). Foto: imago stock&people/imago stock&people

Zwei Fertigsalate der Marke Gartenfrisch Jung, die bei Aldi verkauft werden, ruft das Unternehmen nun zurück. Die Hintergründe und Details.















Das Unternehmen Gartenfrisch Jung ruft zwei Fertigsalate zurück, in denen gesundheitsgefährdende Stoffe enthalten sein könnten. Bei Tests an den Produkten „Snack Time Salatcup Käse & Schinken 300g“ und „Snack Time Salat-Menü Quinoa-Salat mit Ziegenfrischkäse 350g“ seien in einer Probe Schinkenstreifen Listerien-Keime gefunden worden, teilte das Unternehmen mit Sitz in Jagsthausen in Baden-Württemberg am Mittwochabend mit. Die Bakterien können demnach grippeähnliche Symptome auslösen. Betroffen sei die Ware mit dem Verbrauchsdatum bis einschließlich 08.02.2023.

Die Artikel wurden den Angaben zufolge bei Aldi Süd und den Aldi Nord Regionalgesellschaften Herten, Hann, Münden, Nortorf, Radevormwald, Salzgitter, Seevetal, Schloß Holte-Stukenbrock, Lehrte (Sievershausen), Werl und Weyhe verkauft. Kunden, die die Salate gekauft haben, können sich den Kaufpreis auch ohne Vorlage des Kassenbons erstatten lassen.