Liste veröffentlicht: Messi auch Gehaltskönig der MLS - Müller auf Platz neun

Der Prominenteste verdient auch das meiste: Lionel Messi führt das Gehaltsranking in der MLS deutlich an. Auch Thomas Müller kann da nicht mithalten. Das offizielle Gehalt von Marco Reus überrascht.
New York - Thomas Müller gehört zu den Top-Ten-Verdienern in der Major League Soccer - doch mit Primus Lionel Messi kann er finanziell nicht mal ansatzweise mithalten. Der argentinische Weltmeister kassiert bei Meister Inter Miami ein garantiertes Jahres-Grundgehalt von 25 Millionen US-Dollar (aktuell rund 21,37 Millionen Euro) und bleibt damit bestbezahlter Fußballer der nordamerikanischen Profiliga. Durch garantierte Zusatzzahlungen steigt Messis Gehalt sogar auf rund 28,33 Millionen US-Dollar. Das geht aus dem Gehaltsreport hervor, den die MLS-Spielervereinigung veröffentlichte.