Die britische Regierung hat die Liste für die traditionellen Neujahrs-Ehrungen veröffentlicht, in der zahlreiche prominente Vertreter aus Kultur und Sport ausgezeichnet werden. Schauspieler Idris Elba erhält für seinen Einsatz gegen Messergewalt den Ritterschlag.
Der britische Schauspieler Idris Elba (53) wird seit Jahren als der nächste James Bond gehandelt. Einen neuen Titel erhält er jetzt bereits im realen Leben: Elba darf sich ab sofort Sir nennen. Denn der Star aus Serien wie "Luther" und "The Wire" erhält den Ritterschlag in den traditionellen Neujahrs-Ehrungen, die am Montag veröffentlicht wurden. Ausgezeichnet wird er aber nicht für seine Verdienste in der Film- und Fernsehbranche, sondern für seinen Kampf gegen Messerkriminalität.