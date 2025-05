Lissabon: Gestohlene Champions-League-Trophäe wieder da

1 Der Champions-League-Pokal der Fußball-Frauen ist wieder da. (Archivbild) Foto: Alvaro Barrientos/AP/dpa/Alvaro Barrientos

Vermummte klauen den Pokal der Champions-League der Frauen in Lissabon. Die Polizei, die verdeckt ermittelt, holt die Trophäe aber zurück. Gerade noch rechtzeitig.











Link kopiert



Vier Tage nach dem bisher geheim gehaltenen Diebstahl hat die portugiesische Polizei den Champions-League-Pokal der Fußball-Frauen wieder an die UEFA übergeben. Vermummte hätten die 60 Zentimeter hohe und zehn Kilogramm schwere Trophäe aus Sterlingsilber am Samstag aus einer Tiefgarage im José-Alvalade-Stadion in Lissabon während eines Spiels zwischen Sporting CP und Vitória SC gestohlen, teilte die Polizei mit.