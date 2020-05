1 Die Zwillinge Lisa und Lena auf einem Event in Berlin Foto: imago images/Gartner

Das hatte wohl niemand erwartet: Lisa und Lena sind seit Donnerstag wieder auf "TikTok" - und sorgen für reichlich Abrufe.

Lisa und Lena (17) sorgen für Jubel bei ihren Fans. Seit dem heutigen Donnerstag sind die vor allem durch die App "musical.ly" bekanntgewordenen Zwillinge zurück bei "TikTok". Das haben die beiden unter anderem auf ihrem Instagram-Profil angekündigt, auf dem sie mittlerweile 15,1 Millionen Follower verbuchen können.

Der erste neue "TikTok"-Clip der beiden konnte in rund fünf Stunden bereits mehr als drei Millionen Aufrufe verzeichnen. Die Zwillinge haben natürlich einen passenden Song für ihre Rückkehr gewählt. Zu den Klängen von Eminems (47) "Without Me" tanzen die beiden mit breitem Grinsen lippensynchron zu Zeilen wie "Guess who's back" - wie man das bei "TikTok" halt so macht.

Ein neues "Abenteuer"

"Wir freuen uns so sehr, zurück zu sein", schreiben Lisa und Lena bei Instagram. Sie hätten viele Anfragen bekommen, dass sie doch wieder bei "TikTok" aktiv werden sollen. Nun hätten sie sich die App noch einmal angesehen und sich zu ihrer Rückkehr entschieden. "Lasst uns dieses neue Abenteuer beginnen", schreiben sie weiter.

In einem zweiten Clip bei "TikTok" erklären die Zwillinge, warum sie überhaupt ursprünglich den Stecker gezogen haben. "Weil wir nicht mehr hinter der App stehen konnten", antworten sie auf die Frage, warum sie gegangen seien. Nach der Änderung von "musical.ly" zu "TikTok" hatten sie demnach einfach ihren Spaß an der Sache verloren. Weil sich die App zum Positiven geändert habe, hätten sie sich nun umentschieden. "Wir wollten immer eine positive Einstellung verbreiten und das wollen wir immer noch. Wir möchten Menschen dazu inspirieren, kreativ zu sein und Spaß mit ihrer Familie und ihren Freunden zu haben.