Lisa und Lena in Paris Die Stuttgarter Zwillinge zeigen sich erwachsen

Von ck 24. November 2018 - 15:22 Uhr

Bei der Bambi-Verleihung hielten die Zwillinge zusammen mit Kai Pflaume eine Laudatio. Foto: dpa

So ernst und erwachsen hat man die berühmtesten Stuttgarter Zwillinge Lisa und Lena noch nie gesehen. In Trenchcoats, Louboutins und mit viel Retro-Flair wurden die beiden für eine 70er-Jahre-Modestrecke in der deutschen Vogue abgelichtet.

Stuttgart - Mit 14 Millionen Followern auf Instagram zählen die Zwillingsschwestern Lisa und Lena zu den größten Social-Media-Influencern Deutschlands. In einem Interview mit der deutschen Vouge erzählen die beiden von ihrer unfassbar erfolgreichen digitalen Karriere und warum die beiden immer noch gerne in einem kleinen Dorf in Baden-Württemberg leben.

Die Modestrecke der Vogue zeigt die beiden nun in einem ganz anderen Licht: Aus den grinsenden Girls wurden in Paris echte Mademoiselles, die verträumt und selbstbewusst in Mode von Miu Miu, Kitsuné und Burberry posieren.

Lisa und Lena sind erst seit kurzem bei einer renommierten Model-Agentur, die sich um ihre Vermarktung kümmert.