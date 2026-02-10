Lisa Straubes Baby mit vier Monaten gestorben

Lisa Straube und Furkan Akkaya durchleben gerade ihren "schlimmsten Albtraum": Der gemeinsame Sohn Xavi ist plötzlich verstorben. Er wurde nur vier Monate alt.
Der Reality-Star Lisa Straube (25) muss einen schrecklichen Schicksalsschlag verkraften. Wie die 25-Jährige in mehreren Beiträgen auf Instagram mitgeteilt hat, ist ihr zweites Kind im Alter von nur vier Monaten völlig überraschend verstorben. Ihr Sohn Xavi, den sie gemeinsam mit Furkan "Akka" Akkaya hat, sei "heute morgen unerwartet und plötzlich von uns gegangen", heißt es in einem schwarzen Textfeld, das Straube in einer Story gepostet hat.