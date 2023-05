1 Von der Laufbahn am OHG geht’s für Lisa Nippgen auf die ganz große Bühne. Foto: Simon Granville

Ludwigsburg - Jugend trainiert für Olympia – ein beliebter Wettbewerb für junge Schüler in zahlreichen Sportarten. Doch sich tatsächlich einmal für die Olympischen Spiele zu qualifizieren, das bleibt für die allermeisten Teilnehmer ein unerreichbarer Traum. Nicht so für Lisa Nippgen, die sich einst mit der Sprint-Staffel des Otto-Hahn-Gymnasiums (OHG) in Ludwigsburg fürs Bundesfinale in Berlin qualifiziert hatte. Inzwischen ist sie 24 Jahre alt und wird am Montagabend in Frankfurt mit einem ganz anderen Ziel in den Flieger steigen: Tokio. Die Stadt, in der vom 23. Juli an die Olympischen Spiele stattfinden werden.