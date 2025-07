Für die 24-jährige Influencerin Lisa Marie Straube sind es momentan keine leichten Zeiten. Während sie ihr zweites Kind erwartet, muss sie sich gleichzeitig mit einer beunruhigenden Diagnose auseinandersetzen. Nach Sängerin Vanessa Mai hat auch sie sich damit an die Öffentlichkeit gewandt, will für das HPV-Virus sensibilisieren.

Bei ihr wurde eine Vorstufe von Gebärmutterhalskrebs festgestellt. Besonders dramatisch: Durch die fortgeschrittene Schwangerschaft sind den Ärzten weitgehend die Hände gebunden, was die Behandlung angeht.

Lisa Straube erwartet Sohn Xavi

Wie die in Dubai lebende Influencerin nun in einem Interview erklärte, sieht die Prognose der Ärzte nicht gut aus. „Meine Werte werden immer schlechter und schlechter, und sie hätten nach Emilios Geburt eigentlich besser werden sollen“, berichtet Lisa. Ihr erster Sohn Emilio kam im Oktober 2024 zur Welt. Inzwischen erwartet sie mit ihrem Mann Furkan Akkaya ihr zweites Kind, das den Namen Xavi tragen soll.

„Durch die jetzige Schwangerschaft besteht bei mir das hohe Risiko, dass sich in der Zeit leider alles zu schnell entwickeln wird und uns die Hände gebunden sind, bis Xavi auf die Welt kommt“, erklärt sie weiter. Die medizinischen Fachleute in Dubai bestätigen ihre Befürchtungen: „Alles weist darauf hin, dass sich bereits etwas in der Entwicklung befindet.“

Sängerin Vanessa Mai (Bild) und Lisa Straube sind Leidensgenossinnen – aber die Influencerin trifft es härter. Foto: dpa

Lisa Marie Straube will keine Abtreibung

Lisa berichtet, dass ihr von einigen Ärzten sogar zur Abtreibung geraten wurde. Doch für die 24-Jährige kam dieser Schritt nie in Frage. „Mir war erst mal allerdings das Wichtigste, dass es Xavis Gesundheit in keiner Weise beeinflusst, und dem ist auch so. Er ist gesund und er trägt keinen Schaden davon“, betont sie.

Auf Instagram erklärte Lisa, dass sie lange überlegt habe, ob sie ihre Diagnose öffentlich machen sollte: „Ich habe lange überlegt, ob ich das hier teilen soll, aber es gehört zu unserer Geschichte und ich möchte ehrlich mit euch sein.“

Belastung durch Krebsvorstufe am Gebärmutterhals

Die derzeitige Lage belastet die werdende Zweifach-Mama enorm. „Mir ist einfach alles zu viel. Wie kann man so viel Pech haben, ich verstehe das nicht“, gab sie sichtlich bedrückt zu und fügte hinzu: „Mir steigt einfach alles zu Kopf. Ich bin nicht mal mehr ich selbst. Ich habe keine Freude mehr an irgendwas.“

Neben der Sorge um ihre eigene Gesundheit musste Lisa auch mit schweren Komplikationen kämpfen und um das Leben ihres ungeborenen Babys bangen. Mittlerweile sei der Gesundheitszustand ihres ungeborenen Sohnes wieder stabil. Die bisher aufgetretenen Schwangerschaftskomplikationen seien laut Ärzten nicht auf die Krebsentwicklung zurückzuführen.

Fakten zu Lisa Marie Straube

24 Jahre alt

Influencerin mit rund 236.000 Followern auf Instagram

Lebt in Dubai

Verheiratet mit Furkan Akkaya

Mutter eines Sohnes namens Emilio (geb. im Oktober 2024)

Erwartet aktuell ihr zweites Kind, das Xavi heißen soll

Nahm an „Temptation Island VIP 5“ teil

Wurde mit einer Vorstufe von Gebärmutterhalskrebs diagnostiziert

Werte verschlechtern sich trotz Beobachtung

Krebsbehandlung für Lisa Marie Straube nach Geburt

Direkt nach der Geburt muss sich Lisa einer Behandlung unterziehen, „am besten schon am nächsten Tag“, wie sie erklärt. „Wir müssen uns leider auf alles vorbereiten“, sagt die Influencerin, die ihren 236.000 Followern regelmäßig Einblicke in ihr Leben gibt.