Riley Keough (l.) machte ihre inzwischen verstorbene Mutter Lisa Marie Presley noch zur Großmutter.

Der Ehemann von Riley Keough, Ben Smith-Petersen, verriet, dass das Paar ein kleines Mädchen bekommen hat, als er am Sonntag bei der Gedenkfeier für Lisa Marie Presley eine Rede im Namen seiner Frau hielt.















Bei der Trauerfeier wurde bekannt: Riley Keough (33) ist Mutter geworden. Bei der Gedenkfeier für Lisa Marie Presley (1968-2023) am Sonntag auf dem Graceland-Anwesen in Memphis, Tennessee, verriet der Ehemann der Schauspielerin, Ben Smith-Petersen, dass das Paar eine Tochter bekommen hat, während er im Namen seiner Frau, die in der ersten Reihe saß, eine Ansprache hielt.

"Ich hoffe, ich kann meine Tochter so lieben, wie du mich geliebt hast, so wie du meinen Bruder und meine Schwestern geliebt hast. Danke, dass du mir Stärke, mein Herz, mein Einfühlungsvermögen, meinen Mut, meinen Sinn für Humor, meine Manieren, mein Temperament, meine Wildheit und meine Hartnäckigkeit gegeben hast. Ich bin ein Produkt deines Herzens, meine Schwestern sind ein Produkt deines Herzens, mein Bruder ist ein Produkt deines Herzens", sagte Smith-Petersen an Riley Keoughs Stelle über seine Schwiegermutter.

Smith-Petersen, der seit acht Jahren mit Keough verheiratet ist, machte keine weiteren Angaben, auch nicht dazu, wann die gemeinsame Tochter geboren wurde oder wie sie heißt. Ein Sprecher von Keough bestätigte dem "People"-Magazin, dass sie 2022 ein Mädchen zur Welt brachte.

Keoughs Romanze mit dem australischen Stuntman entwickelte sich schnell, nachdem sie sich bei den Dreharbeiten zu "Mad Max: Fury Road" kennengelernt hatten. 2014 gaben sie ihre Verlobung bekannt. Mehr als ein Jahr später heiratete das Paar im Februar 2015.

Musiker sangen für Lisa Marie Presley

Neben den Reden, die Familie - allen voran Mutter Priscilla Presley (77) - und Freunde bei der Gedenkfeier hielten, traten auch viele Kollegen auf. Axl Rose (60) von Guns N' Roses, Alanis Morissette (48) und Billy Corgan (55) von den Smashing Pumpkins gehörten zu den Musikern, die für Lisa Marie Presley sangen.

Die Tochter von Priscilla Presley und Elvis Presley (1935-1977) starb am 12. Januar im Alter von 54 Jahren.