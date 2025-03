Lirjon Abdullahu von den Stuttgarter Kickers: 16-Jähriger für A-Nationalelf nominiert

Wenn ein Spieler im Alter von 16 Jahren für eine A-Nationalmannschaft berufen wird, dann hat dies schon etwas zu bedeuten. Lirjon Abdullahu aus der U17 der Stuttgarter Kickers ist so ein Ausnahmefall: Der Offensivmann bekam vom Fußballverband des Kosovo die Einladung für die beiden Nations-League-Play-off-Spiele gegen Island – am 20. März (20.45 Uhr) in Pristina und am 23. März (18 Uhr) im spanischen Murcia, wohin ausgewichen wird, da das Stadion in Reykjavik renoviert wird.

Im Spiel der DFB-Nachwuchsliga (Serie A) der Kickers-U-17 an diesem Mittwoch (18 Uhr/Bezirkssportanlage Waldau) gegen den FC Bayern München fehlt Abdullahu aber nicht aufgrund dieser Nominierung, sondern wegen einer Sperre. Im Spiel beim FC Ingolstadt (2:3) am 22. Februar sah er die Rote Karte. Schon bei der 3:7-Niederlage der Blauen am vergangenen Samstag beim 1. FC Nürnberg stand Abdullahu nicht zur Verfügung.

Beförderung ins Regionalligateam

Die Sperre ändert nichts an den fußballerischen Qualitäten des Ausnahmetalents. Nur allzu verständlich, dass die Planungen der Kickers um Sport-Geschäftsführer Lutz Siebrecht und NLZ-Chef Norbert Stippel auf Hochtouren laufen, das Ausnahmetalent langfristig an den Verein zu binden und schon in der kommenden Saison in den Kader der ersten Mannschaft zu befördern (genauso wie U-19-Spieler Oskar Hencke). Auf der linken offensiven Außenbahn bringt Abdullahu seine Technik, sein Tempo im Team von U-17-Coach Harun Gülcan am besten zur Geltung. Als Freigeist mit ausgeprägtem Torinstinkt wird er beschrieben.

Der gebürtige Tübinger spielte in der Jugend für den SSC Tübingen und den TSV Lustnau, 2022 kam Abdullahu zu den Kickers. In dieser Saison hat er in 13 Spielen in der DFB-Nachwuchsliga elf Tore erzielt. In drei U-17-EM-Qualifikationsspielen im vergangenen Oktober gegen die Ukraine, Belgien und Kasachstan traf er für die Auswahl des Kosovo vier Mal.

Nun steht der 1,83 Meter große junge Mann vor dem Debüt in der A-Nationalmannschaft. Dabei wird er am 6. April erst 17 Jahre alt.