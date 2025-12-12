Lions Club Leonberg: „Publikum hat sich verändert“ – Tombola im Leo-Center kämpft um Käufer

Seit 29 Jahren gibt es die Tombola im Leo-Center, mit deren Einnahmen der Lions Club Leonberg Projekte finanziert. Doch das Interesse an der Aktion geht seit Jahren zurück. Was tun?
Ein Golf-Schnupperkurs, eine Eintrittskarte für ein Europa-League-Spiel des VfB Stuttgart oder eine Familienkarte für Tripsdrill – mit diesen Hauptpreisen lockt der Lions Club Leonberg bei seiner diesjährigen Weihnachtstombola. Diese findet zum 29. Mal statt. Verkauft werden die Lose nach dem Freitag noch an diesem Samstag, 13. Dezember, im Leo-Center (10 bis 18 Uhr) sowie ebenfalls am Samstag auf dem Wochenmarkt in der Steinstraße (9 bis 12 Uhr).