Linus Schmid und Max Heydecke schaffen früher als geplant den Sprung ins Bundesligateam des TVB Stuttgart. Die 19-jährigen Abiturienten und haben ein Mammutprogramm zu bewältigen.
Das 32:27 am vergangenen Donnerstag gegen den THW Kiel war nicht irgendein Erfolg für den TVB Stuttgart. Es war im 23. Pflichtspielanlauf der erste Sieg gegen den deutschen Rekordmeister. Dass die Spieler nach diesem geschichtsträchtigen Triumph am Abend im „Städtle“ noch ein bisschen um die Häuser zogen und Trainer Misha Kaufmann das Wochenende freigab, gehörte zum verdienten Lohn für eine grandiose Leistung.