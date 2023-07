7 Kraftakt im Trainingslager: Borna Sosa (links) stemmt sich bei einer Übung gegen den Assistenztrainer Jan Schimpchen. Foto: Baumann/Alexander Keppler

Borna Sosa fühlt sich bei den Stuttgartern wohl wie selten zuvor. Dennoch liebäugelt der 25-jährige Fußballprofi weiter mit einem Vereinswechsel. So äußert er sich im Trainingslager.









Entspannt präsentiert sich Borna Sosa im Trainingslager des VfB Stuttgart in Österreich. Vier Wochen lang hat er seinen Heimaturlaub in Kroatien genossen, und jetzt hat er die Arbeit beim Fußball-Bundesligisten wieder aufgenommen. Sosa fühlt sich so wohl wie selten zuvor während seiner fünf Jahre bei den Stuttgartern. „Ich fühle mich sehr gut, habe keinerlei körperliche Probleme“, sagt der Linksverteidiger, der die letzten beiden Vorbereitungsphasen mit der Mannschaft nahezu komplett verpasst hatte.