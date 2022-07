1 Borna Sosa ist zurück auf dem Trainingsgelände des VfB Stuttgart. Zwei Wochen lang hat er ein Aufbauprogramm bei externen Spezialisten absolviert. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Der Kroate ist nach seinem Aufbauprogramm zurück in Stuttgart und weiterhin begehrt. Doch der Transfermarkt für Borna Sosa lässt sich nur schwer überblicken – wir ordnen die Situation ein.















Es würde einen schon interessieren, was sich Nico Schulz jetzt so denkt. So ganz auf sich allein gestellt in den Schweizer Bergen. Vor drei Jahren gehörte er noch zu den teuersten Linksverteidigern der Fußballwelt. Mehr als 25 Millionen Euro zahlte Borussia Dortmund für ihn als Ablöse an die TSG Hoffenheim, und die Verantwortlichen rühmten Dynamik und Tempo. Sie sahen Schulz in Gedanken die Außenbahn entlang flitzen und Tor um Tor vorbereiten. Und nun steht er während des Trainingslagers des Bundesligisten in Bad Ragaz im Abseits. Der 29-Jährige ist der einzig fitte BVB-Profi, der dennoch individuell trainieren muss. Aussortiert. Schulz soll weg. Nur: Bislang will ihn kein anderer Verein haben, obwohl der Marktwert drastisch gesunken ist.

Zur Ironie der Geschichte passt, dass die Dortmunder damit liebäugeln, einen neuen Linksverteidiger zu verpflichten, sofern der alte geht und ein wenig Geld in die Kasse bringt. Borna Sosa vom VfB Stuttgart wäre da zu haben oder David Raum aus Hoffenheim. Deutlich teurer als Schulz im Augenblick, aber zwei ständige Spekulationsobjekte, wenn Kaderplaner darüber nachdenken, die linke Seite auf Spitzenniveau zu besetzen. Es gibt eben wenige Spieler, die das moderne Anforderungsprofil an einen Außenverteidiger defensiv wie offensiv erfüllen.

Das sagt VfB-Sportdirektor Sven Mislintat

„Bislang herrscht auf dem Transfermarkt diesbezüglich Ruhe“, sagt Sven Mislintat. Der VfB-Sportdirektor wartet speziell auf dieser Position auf den Domino-Effekt. „Marc Cucurella könnte der erste Stein sein, der fällt und eine Kettenreaktion auslöst“, schätzt Mislintat. Den Spanier in Diensten des Premier-League-Clubs Brighton & Hove Albion haben mehrere Topclubs im Visier, allen voran Manchester City. Kostenpunkt: knapp 60 Millionen Euro.

Wäre der 23-Jährige erst einmal an den englischen Meister gebunden, müssten andere Bewerber ihre zweite oder dritte personelle Option ziehen – und hier kommt Sosa ins Spiel. Der Kroate hat die Zusicherung, den VfB bei einem Angebot von etwa 25 Millionen Euro in diesem Sommer verlassen zu können. Eine Offerte liegt aber noch nicht vor. Zögern die Interessenten vielleicht, weil der 24-Jährige immer wieder ausfällt?

„Ich denke nicht, dass das eine Rolle spielt“, sagt Mislintat, „da bekannt ist, dass es sich aktuell um keine langwierige Verletzung handelt.“ Zuletzt absolvierte Sosa ein Aufbauprogramm bei externen Spezialisten, um seine Adduktorenprobleme durch eine gestärkte Muskulatur in den Griff zu bekommen. Nun ist er zurück in Stuttgart und soll schon bald in das Mannschaftstraining integriert werden, um nächste Woche im DFB-Pokalspiel bei Drittligist Dynamo Dresden dabei sein zu können. Denn Sosa hat nach seinem Urlaub kein klassisches Rehatraining hinter sich, während seine Teamkollegen in die Saisonvorbereitung starteten. „Er ist richtig marschiert“, sagt Mislintat.

Die kurzen, schnellen Aktionen mit Ball laufen bereits wieder ganz gut bei Sosa. Technische und taktische Abläufe sind ohnehin nicht die große Schwierigkeit für den Linksfuß. Jetzt geht es um Richtungswechsel bei den Sprints und lange Pässe. Schließlich ist die präzise Flanke Sosas Markenzeichen, sie macht ihn so begehrt. Sofern ein Club die offensive Außenverteidiger-Variante bevorzugt. Diese verkörpert auch Raum – bei dem Nationalspieler rätselt man auf dem sogenannten Markt nur, wie viel an Ablöse die Hoffenheimer tatsächlich verlangen.

Der FC Bayern zeigt Interesse

Um die 30 Millionen Euro sind es wohl, die Raum (Vertrag bis 2026) einbringen soll. In der Bundesliga kommt sowohl für den 24-Jährigen als auch für Sosa (Vertrag bis 2025) damit neben dem BVB lediglich der FC Bayern München als Abnehmer infrage – aufgrund ihrer finanziellen Ressourcen. Der Rekordmeister wird bei beiden Spielern, die es in die Champions League zieht, ebenfalls als potenzieller Interessent aufgeführt.

„Bei den deutschen Clubs müssen wohl zuerst Spieler verkauft werden, ehe sie erneut auf dem Transfermarkt aktiv werden“, sagt Mislintat. Bei den Dortmundern stehen neben Schulz der Innenverteidiger Manuel Akanji und der Linksverteidiger Raphael Guerreiro zum Verkauf. Bei den Bayern ist der Abwehrspieler Chris Richards auf dem Sprung zu Crystal Palace. Die Ablösesumme soll zwischen 15 und 20 Millionen Euro inklusive möglicher Bonuszahlungen betragen. Der US-Amerikaner war 2018 vom FC Dallas geholt worden, zuletzt war der 22-Jährige an die TSG Hoffenheim ausgeliehen.

International sucht weiter der FC Barcelona nach einem Linksverteidiger – und die Katalanen haben Sosa beobachten lassen. Allerdings tendiert der Trainer Xavi nun zu einer defensiv stärkeren Lösung, was für Marcos Alonso vom FC Chelsea spricht. Und verlässt der Spanier die Londoner tatsächlich, dann geht womöglich beim Club von Coach Thomas Tuchel die Tür für Sosa auf.