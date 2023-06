1 Borna Sosa spielt bereits die fünfte Saison in Folge beim VfB Stuttgart. Foto: IMAGO/Moritz Müller

Vor dem Duell mit Eintracht Frankfurt spricht Borna Sosa über die Baustellen des VfB – und sagt, unter welchen Bedingungen er sich einen Wechsel im Sommer vorstellen kann.









Borna Sosa bewegt sich in zwei Fußballwelten: Mit dem VfB Stuttgart kämpft er um den Verbleib in der Bundesliga, mit der kroatischen Nationalelf geht es gegen die großen Stars. Vor dem Spiel bei Eintracht Frankfurt an diesem Samstag (15.30 Uhr/Liveticker) spricht der 25-Jährige im Interview mit unserer Redaktion über die Leistungsschwankungen des VfB, die Qualitäten von Bruno Labbadia – und einen möglichen Vereinswechsel im Sommer.