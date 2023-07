1 Borna Sosa spielte zuletzt beim 2:2 gegen Frankfurt stark. Foto: Baumann

Seit Sommer 2018 hat Borna Sosa gerade mal 29 Spiele für den VfB absolviert. Das liegt an seinen Verletzungen, aber auch an den Leistungsschwankungen. Zuletzt zeigte der Kroate starke Auftritte – gelingt ihm der Durchbruch?









Stuttgart - Geht es um den Stuttgarter Karriereverlauf des Borna Sosa, so zeigt schon ein flüchtiger Blick über seine Leistungsdaten, wo der Schuh den talentierten Linksfuß besonders drückt: Inzwischen steht der Kroate, 22, in seiner dritten Saison beim VfB. Doch in dieser Zeit hat er es gerade einmal auf 20 Einsätze in der Startelf plus neun Einwechslungen gebracht. 82 Spiele (75 in der Liga, zwei in der Relegation und fünf im Pokal) wären für ihn bis dato theoretisch möglich gewesen – doch die einzige Konstante in Sosas wackeliger VfB-Vita, das ist bislang die Unbeständigkeit.