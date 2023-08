1 Borna Sosa ist aktuell auf der linken Seite des VfB gesetzt – auch beim Spiel am Sonntag in Bremen. Foto: Baumann

Der Kroate hat in der Vorwoche seinen Vertrag in Stuttgart bis 2025 verlängert, weil er dem jungen Team einiges zutraut. „Wir sind beim VfB dabei, ein neues Team zu entwickeln“, sagt Sosa: „Und ich möchte ein Teil davon sein.“









Stuttgart - Seit 33 Monaten spielt Borna Sosa beim VfB Stuttgart – und hat in dieser Zeit 33 Pflichtspiele absolviert. Das ist eine dürftige Bilanz, an der aber auch zahlreiche Verletzungen ihren Anteil haben. Aktuell ist Sosa Stammspieler beim VfB. Der Aufbruch in eine goldene Zeit für den Kroaten?