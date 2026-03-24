Linksextremismus: Vier Verdächtige nach Brandanschlag in Berlin 2025 ermittelt

3 Ein halbes Jahr nach dem Anschlag auf Stromleitungen zum Techpark Adlershof durchsucht die Polizei Wohnungen in mehreren Bundesländern. (Archivbild) Foto: Sven Käuler/dpa

Rund 50.000 Haushalte waren nach dem Anschlag in Berlin-Adlershof im Herbst ohne Strom. Die Ermittlungen führen zu vier Verdächtigen und umfangreichen Hausdurchsuchungen in mehreren Städten.











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Berlin - Nach dem mutmaßlich linksextremen Brandanschlag auf die Stromversorgung des Berliner Technologieparks Adlershof im September 2025 hat die Polizei vier Verdächtige ermittelt. Den Beschuldigten im Alter von 28, 31, 35 und 36 Jahren wird verfassungsfeindliche Sabotage vorgeworfen. Sie sollen mit dem Brandanschlag am 9. September 2025 auf zwei Strommasten den folgenschweren Stromausfall verursacht zu haben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Betroffen waren zeitweise rund 50.000 Privathaushalte und rund 2.000 Gewerbebetriebe.