Linksaußen-Duo von der Schwäbischen Alb: Tim Nothdurft und Tim Freihöfer – Nachbarn im Nationaltrikot

1 Tim Nothdurft (li.) und Tim Freihöfer: Die beiden gebürtigen Reutlinger teilen sich die Linksaußen-Position in der deutschen Handball-Nationalmannschaft. Foto: Imago/foto2press, Imago/HMB-Media

Tim Freihöfer und Tim Nothdurft stehen im deutschen Kader für die Handball-Länderspiele in dieser Woche. Die beiden haben nicht nur den gleichen Vornamen und spielen beide auf der Linksaußenposition, das schwäbische Duo ist auch in zwei benachbarten Gemeinden groß geworden.











Sie heißen beide Tim, sie spielen beide auf Linksaußen, sind beide in Reutlingen geboren und stammen aus zwei benachbarten Gemeinden, die keine zehn Kilometer voneinander entfernt sind. Tim Nothdurft (27) ist in Sonnenbühl-Genkingen aufgewachsen, Tim Freihöfer (22) in Lichtenstein-Unterhausen. Die beiden Orte trennen der mittlere Albtrauf und rund 250 Höhenmeter, praktisch mittendrin liegt die Nebelhöhle.