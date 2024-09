Linkin Park in Hamburg verpasst? Es gibt Tourpläne für 2025

1 Dave Farrell kündigte für 2025 weitere Tourpläne an. Foto: Christian Bertrand / shutterstock.com

An ein Ticket für die Show von Linkin Park in Hamburg zu kommen war für viele Fans unmöglich. Ein Trostpflaster könnten die angekündigten Tourpläne für 2025 sein.











Am 22. September 2024 wird die legendäre Rockband Linkin Park nach jahrelanger Pause ihr einziges Deutschland-Konzert in diesem Jahr in der Barclays Arena in Hamburg geben. Die Tickets waren im Vorverkauf innerhalb kürzester Zeit vergriffen, was viele Fans enttäuscht zurückließ. Doch es gibt Hoffnung: Die Band hat in einem Interview mit Billboard bereits angedeutet, 2025 erneut auf Tour gehen zu wollen.