Linkin Park wollen 2025 auf deutschen Festivals spielen

Vor ihrem Auftritt in Seoul am 28. September hat Colin Brittain, der neue Drummer von Linkin Park, spannende Details in einem Instagram-Live-Stream mit den Fans geteilt.

Kurz vor dem Konzert setzte sich Brittain vor die Kamera und beantwortete Fragen der Fans. Dabei bestätigte er nicht nur, dass Linkin Park für 2025 große Tour-Pläne haben, sondern ließ auch durchblicken, dass die Band auf großen Festivals in Deutschland auftreten wird. Weitere Informationen dazu konnte er jedoch nicht geben, da ihm die genauen Details noch nicht bekannt seien. Den besagten Moment kann man im verlinkten Video bei Minute 16:37 sehen.

Kommt 2025 noch mehr neue Musik?

Die Aussicht auf weitere Shows im Jahr 2025 ist jedoch nicht das Einzige, was Fans freuen dürfte. Brittain erwähnte außerdem, dass die Band noch einige Songs in der Hinterhand hat, die es nicht auf das neue Album „From Zero“ geschafft haben und an denen sie noch arbeiten. Diese könnten ebenfalls 2025 veröffentlicht werden. Auch hierzu gab er keine weiteren Details preis, aber seine Aussage ist im Video bei Minute 40:50 zu finden.

„From Zero“ erscheint im November

Das brandneue Album „From Zero“ wird am 15. November veröffentlicht und enthält 11 neue Songs, bei denen Emily Armstrong als Sängerin zu hören ist. Die ersten beiden Singles „The Emptiness Machine“ und „Heavy is the Crown“ sind bereits auf allen Streaming-Plattformen verfügbar.